Hockeysters Den Bosch veroveren 22ste landstitel in spectaculair thuisduel met SCHC

In het eerste finaleduel in Bilthoven hielden beide teams gisteren de poorten goed dicht; Den Bosch won nipt uit een strafcorner in de slotfase. De return was daarentegen direct een spektakelstuk.

Matla opende de score voor Den Bosch uit een strafbal, nadat Renée van Laarhoven de bal op de doellijn met het lichaam had gestopt. Even later trok diezelfde Van Laarhoven de stand gelijk via een tip-in uit een strafcorner: 1-1.