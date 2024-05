Herstel schade brand Sneek duurt zeker twee jaar: 'grote impact op de stad'

Ook de brandweer is niet zeker van de oorzaak. Die nog wordt nog onderzocht. Een woordvoerder zegt dat er tot nu toe niets verdachts is aangetroffen. "De oorzaak is lastig te achterhalen. Waar de brand ontstaan is, in de zolder van het pand, is het helemaal verbrand."

Wat een aanwijzing zou kunnen zijn is dat er in de avond, dus voor de brand, meerdere stroomdippen waren in het gebouw en dat er een brandlucht werd geroken. "Dat was toen niet voldoende om de brandweer te alarmeren. Dus of het een met het ander te maken heeft, weten we niet, maar wij horen die geluiden ook", aldus de brandweerwoordvoerder.

Het horecapand neemt een belangrijke plaats in in het uitgaansleven van Sneek. In het weekend komen er vaak meer dan 800 mensen naartoe.

"Dit heeft wel impact op het stadje", zegt eigenaar Broeders tegen de NOS. "Er is al zo weinig horeca over. En dit is minimaal twee jaar dicht", verwacht hij. "Er moet natuurlijk herbouwd worden. Water veroorzaakt heel veel schade. Het is nog niet eens de brand zelf."