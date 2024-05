Trump uitgejouwd bij poging libertariërs voor zich te winnen

Een unieke handreiking van Donald Trump om leden van de Libertarische Partij voor zich te winnen is minder succesvol verlopen dan de Republikein zal hebben gehoopt. Tijdens zijn toespraak op de conventie van de partij werd hij constant uitgejouwd door het publiek.

De libertariërs zijn normaal geen factor van betekenis in het tweepartijensysteem van de Amerikaanse politiek. Omdat echter in de peilingen het verschil tussen zittend president Biden en zijn Republikeinse tegenstander Trump dit jaar zo klein is, zou het veel kunnen uitmaken als een deel van de achterban wordt weggekaapt. Ook onafhankelijk kandidaat Robert F. Kennedy kwam daarom vrijdag al langs om zieltjes te winnen.

Leden van de Libertarische Partij delen standpunten met zowel Republikeinen als Democraten. Zo pleiten ze voor een kleine overheid en weinig belastingen, maar staan ze ook voor grote persoonlijke vrijheden op het gebied van drugsgebruik of abortus.

Gejuich, gefluit en boe-geroep

Die verdeeldheid was merkbaar toen Trump gisteravond het podium in het Washington Hilton betrad, als eerste Amerikaanse presidentskandidaat die de conventie van een derde partij toesprak. In het publiek waren mensen met Make America Great Again-petjes en T-shirts, maar er waren ook lawaaimakers uitgedeeld om hem het spreken onmogelijk te maken.

Gejuich, gefluit en boe-geroep vergezelde Trump vanaf het begin van zijn speech. Zijn uitleg waarom hij juist dit publiek kwam toespreken werd ook met spot ontvangen: "Het afgelopen jaar heeft de overheid mij 91 keer aangeklaagd. Als ik nog geen libertariër was, dan zou ik het nu wel zijn geworden."

Zie hier hoe het publiek reageerde: