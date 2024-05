Tientallen gedetineerden in gevecht met bewakers in Rotterdams uitzetcentrum

In een detentiecentrum in Rotterdam zijn zestig gedetineerden een paar dagen geleden in gevecht geraakt met beveiligers. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid na een bericht van De Telegraaf. Zeven medewerkers raakten gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis en zijn inmiddels weer thuis.

Volgens de woordvoerder is het uitzonderlijk dat er zoveel medewerkers gewond zijn geraakt. Aan de kant van de relschoppers vielen geen gewonden.

De vlam sloeg donderdag in de pan tijdens een drugscontrole. Een gedetineerde werd volgens de woordvoerder agressief tijdens een check met een drugshond. 59 anderen sloten zich aan bij het gevecht. Zeventien relschoppers zijn in een isolatiecel gezet, zegt de woordvoerder van het ministerie.

Uitzetting

De Dienst Justitiële Inrichtingen bracht het nieuws niet zelf naar buiten, volgens De Telegraaf tot verbazing en ergernis van het personeel van het detentiecentrum. De woordvoerder zegt dat het nieuws wel zou worden opgenomen in het maandelijkse rapport met incidenten in gevangenissen, dat aan het einde van deze maand verschijnt.

In het detentiecentrum zitten vreemdelingen die worden uitgezet naar hun land van herkomst. Ze zijn daar geplaatst om te voorkomen dat zij zich onttrekken aan hun uitzetting.