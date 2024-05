Griekspoor genoot op Mallorca van trainingen met Nadal: 'Gaat Roland Garros winnen'

"Zijn loting helpt alleen niet", doelt Griekspoor op de als vierde geplaatste Duitser Alexander Zverev, die in eerste ronde de tegenstander van Nadal is. "Maar ik hoor van iedereen dat hij hier in Parijs nog geen trainingsset heeft verloren, dus ik ben heel benieuwd. Een Nadal in Parijs is een Nadal van een andere orde."

Hoe onder de indruk de Nederlander ook was van Nadal, een selfie met de Spanjaard heeft hij niet gemaakt. "Ik ben niet zo iemand die dat gaat vragen, nee. Ik kan hem hier in de derde ronde treffen. Als je hem dan twee weken eerder om een foto hebt gevraagd, sta je al met 2-0 achter. Nadal was altijd een idool van me, maar hij is nu ook gewoon een concurrent."

Lichte armblessure voor Griekspoor

Griekspoor kan Nadal in de derde ronde tegenkomen. De 27-jarige Nederlander arriveerde vrijdag in Parijs met lichte armklachten, waar hij deze week bij het toernooi in Genève last van kreeg.

Hij trainde zondagochtend met de Australiër Alexei Popyrin ook zichtbaar niet op volle kracht. "Ik heb in Genève telkens in de regen moeten spelen, was een keer om 23.00 uur klaar en moest de volgende dag twee keer spelen (onder anderen tegen Novak Djokovic, red.). Dat is allemaal niet ideaal", legt hij uit.