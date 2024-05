Sunak presenteert opmerkelijk verkiezingsplan: (sociale) dienstplicht voor Britse jongeren

Correspondent Arjen van der Horst:

"De Britse strijdkrachten worden elk jaar kleiner. Op dit moment dienen 138.000 militairen, het laagste aantal in vier eeuwen. De voltallige Britse landmacht (73.000 militairen) past tegenwoordig in het Wembley-stadion.

De oorzaak van de daling zijn bezuinigingen en het lage animo onder Britten voor een militaire carrière. Jaar in, jaar uit haalt het ministerie van Defensie de rekruteringsdoelen niet. Tegen die achtergrond is het voorstel van premier Sunak een dienstplicht in te voeren begrijpelijk, maar de vraag is of dit voorstel hout snijdt. Het zal jaren duren voordat de dienstplicht daadwerkelijk is ingevoerd en het plan zal miljarden kosten.

Een simpele salarisverhoging voor militairen is waarschijnlijk effectiever en goedkoper. De Labour-oppositie doet het voorstel dan ook af als als een "dure en wanhopige gimmick". Maar zelfs als verkiezingsstunt is het maar de vraag of het werkt in deze campagne. De economie, de gezondheidszorg en immigratie zijn voor de meeste kiezers veruit de belangrijkste thema's. Het voorstel zal in ieder geval geen stemmagneet zijn voor jongere kiezers: drie op de vier jongeren tussen de 16 en 21 jaar ziet een National Service niet zitten."