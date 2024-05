Europees kampioen Pieterse vierde bij haar eerste wereldbeker mountainbiken dit jaar

Mountainbikester Puck Pieterse is als vierde geëindigd bij de wereldbekerrace in het Tsjechische Nové Mesto. Wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot pakte de winst.

De 22-jarige Pieterse greep twee weken geleden de Europese titel. Zaterdag maakte ze in de korte race met een vijfde plaats haar rentree in het wereldbekercircuit, nadat ze de eerste twee wereldbekerwedstrijden had overgeslagen ten faveure van de voorjaarsklassiekers op de weg.

Achter de ongenaakbare Ferrand-Prévot, die er in de tweede ronde vandoor ging, lag Pieterse een paar ronden op plaats twee. Halverwege viel ze terug naar de vijfde plek, waarna ze dankzij een sterk slot alsnog vierde werd op 1.44 minuut van Ferrand-Prévot.

Het was de eerste keer dit jaar in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs dat Pieterse het opnam tegen de mountainbiketoppers uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse Haley Batten bleef haar ruim een minuut voor en werd tweede. De derde plek ging naar Alessandra Keller uit Zwitserland.

Anne Terpstra (23ste), Anne Tauber (26ste), Lotte Koopmans (37ste), Femke Mossinkhof (56ste) en Romana Carfora (57ste) speelden geen rol van betekenis in Tsjechië.