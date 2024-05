Handvol roeigoud voor Oranje bij wereldbeker in Luzern

Ymkje Clevering en Veronique Meester zegevierden in de twee-zonder-stuurman. Ook Melvin Twellaar en Stef Broenink pakten in de dubbeltwee goud.

De wereldkampioenen Twellaar en Broenink leidden van start tot finish en hadden na twee kilometer roeien 2,82 seconden voorsprong op de Italianen Luca Rambaldi en Matteo Sartori.

De broers Martin en Valent Sinkovic, die olympische, wereld- en Europese titels wonnen in de dubbeltwee én in de twee- zonder, ontbraken in Luzern, maar vier van de vijf andere WK-finalisten van 2023 waren er wel. Ze werden allemaal verslagen door Twellaar en Broenink.

Succesvolle overstap

Ook Clevering en Meester domineerden van start tot finish en lieten Australië en Ierland ruim achter zich.

De wijziging van boot drie jaar geleden bleek een slimme strategische keuze van Clevering en Meester. Het duo zat op de Spelen van 2021 in de vier-zonder, die zilver won. Ze stapten over naar de twee, pakten zilver op de WK van 2022 en veroverden in 2023 de wereldtitel, voor Australië, Roemenië en Ierland.