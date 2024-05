Clevering en Meester veroveren roeigoud in twee-zonder bij wereldbeker in Luzern

Ymkje Clevering en Veronique Meester hebben bij het tweede wereldbekerweekeinde van het seizoen goud veroverd in de twee-zonder-stuurman. In het Zwitserse Luzern leidden de Oranje-roeisters van start tot finish.

Succesvolle overstap

Clevering en Meester zaten op de Spelen van 2021 in de vier-zonder, die zilver won. Ze stapten over naar de twee, pakten zilver op de WK van 2022 en veroverden in 2023 de wereldtitel, voor Australië, Roemenië en Ierland. Ook in Luzern lieten ze Australië en Ierland ruim achter zich.