Moto3-coureur Veijer net naast podium in Catalonië, Bagnaia wint in MotoGP

Motorcoureur Collin Veijer is bij de Grand Prix van Catalonië vierde geworden in de Moto3-klasse. De 19-jarige Staphorster reed een sterke race, maar werd in de laatste ronde net van een derde plek weerhouden door de Spanjaard José Antonio Rueda.

Vorige maand won Veijer de Grote Prijs van Spanje in de lichtste klasse van het WK wegrace. Hij staat nog steeds op de derde plaats in het klassement, David Alonso won in Catalonië en is de nieuwe leider.

Kopgroep

Veijer vertrok van de tweede plek en hoorde met zijn Husqvarna vanaf de start bij de kopgroep. De 19-jarige Nederlander pakte regelmatig de koppositie, verspeelde en heroverde die enkele keren. Na twaalf van de achttien ronden reed hij stabiel op de derde plek, waar hij moest zien te overleven met een wat zachtere achterband.