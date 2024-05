Meerdere Oekraïnse steden getroffen door Russische aanvallen

Rusland heeft vannacht aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op meerdere plekken in Oekraïne. Oekraïne zegt zeker 12 raketten en 31 drones te hebben neergehaald boven verschillende delen van het land.

In Charkiv werd een appartementencomplex geraakt door raketten. Daarbij zijn 25 mensen gewond geraakt en dat aantal loopt mogelijk nog op. De raketten lieten een krater achter bij het gebouw waar een postkantoor, een schoonheidssalon en een café naast zijn gevestigd. Hulpverleners hebben bewoners van nabijgelegen appartementencomplexen geëvacueerd.

Ook in de regio Vinnytsja, in het midden van het land, is een woongebouw geraakt met meerdere gewonden tot gevolg. Daarnaast werd Lviv, een stad dicht bij de Poolse grens, aangevallen, meldt de burgemeester van de stad. Bij de hoofdstad Kyiv was volgens lokale media tevens een explosie.

Rusland zou ook hypersonische zogenoemde Kinzjalraketten hebben afgevuurd. Die zijn erg snel en wendbaar en daardoor moeilijk neer te halen door de luchtverdediging.

Doden aanval bouwmarkt opgelopen

Gisteren werd al een bouwmarkt in een winkelcentrum in Charkiv getroffen. Het dodental daar is opgelopen tot veertien. Ook zijn er meer dan 40 mensen gewond geraakt. Zestien mensen worden nog vermist.

De bouwmarkt werd geraakt door twee Russische raketten, op het moment van de aanval was het erg druk in de winkel.

De aanvallen veroorzaakten een enorme brand en er waren zwarte rookwolken van honderden meters hoog te zien. Het duurde zestien uur om de brand volledig onder controle te krijgen. De winkel is compleet afgebrand.

'We zaten onder het puin'

Een van de medewerkers van het doe-het-zelfcentrum was aan het werk tijdens de aanval. "Ik was op mijn werkplek toen ik de eerste klap hoorde. Mijn collega en ik vielen op de grond. Er was een tweede klap en we zaten onder het puin. Toen begonnen we naar de hoger gelegen grond te kruipen", zegt hij tegen persbureau Reuters. Uiteindelijk zijn ze door hulpverleners bevrijd.

Beelden van de aanval op de bouwmarkt gisteren: