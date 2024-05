Vrees voor 670 doden door aardverschuiving Papoea-Nieuw-Guinea

De aardverschuiving in Papoea-Nieuw-Guinea heeft mogelijk het leven gekost aan 670 mensen. Dat is de verwachting van een VN-functionaris op basis van berekeningen van lokale bronnen.

Vrijdagnacht werden meerdere dorpen plotseling bedolven onder de aarde. Lokale media meldden dat ruim 1100 huizen zijn verwoest door de aardverschuiving.

"We vrezen dat de getallen veel hoger liggen dan in eerste instantie verwacht", zegt Serhan Aktoprak van de Internationale Organisatie voor Migratie van de Verenigde Naties via een videoverbinding tegen persbureau AP. "Het is net bekend geworden dat naar verwachting zeker 150 woning bedolven zijn onder het puin. Dat is 90 meer dan we eerst dachten."

Dit zijn dronebeelden van gisteren: