Nigel de Jong geniet als zichtbare directeur: 'Denk dat ik goede kantoortijger ben'

Aanwezig en aanspreekbaar zijn, ingewikkelder maakt Nigel de Jong het niet. Op die manier hoopt de technisch directeur van de KNVB en voormalig topvoetballer bij te dragen aan een goede harmonie in de Oranje-selectie, die morgen voor het eerst bijeenkomt in Zeist.

Als de internationals zich op de KNVB-campus melden, staat De Jong ze op te wachten. Een praatje hier, een schouderklopje daar. Alles voor die harmonie, die dan weer bij moet dragen aan het behalen van dat ultieme doel: een gewonnen EK-finale, op 14 juli in Berlijn.

Want niets minder dan de Europese titel is de doelstelling van Oranje deze zomer. "Op een toernooi moet je altijd voor het hoogst haalbare gaan", vindt De Jong. "Met die mindset gaan we het EK in."

Dat Oranje geen topfavoriet is en sterspelers als Kylian Mbappé (Frankrijk) of Harry Kane (Engeland) ontbeert, is voor De Jong geen belemmering. "We moeten een goed collectief zijn. In harmonie spelen om succesvol te kunnen zijn."

Kantoortijger

De 81-voudig international praat in zijn nieuwe rol bijna als een diplomaat. Zorgvuldig kiest hij zijn woorden, om niemand voor het hoofd te stoten. Geduldig doet De Jong zijn overwegingen uit de doeken.