Politie waarschuwt voor kraaienpoten bij Smilde na meerdere lekke banden

Op wegen in de omgeving van het Drentse Smilde zijn tientallen kraaienpoten gevonden. Zeker twee voertuigen hebben door de scherpe metalen pinnen een lekke band opgelopen, meldt de politie.

De kraaienpoten zijn gevonden op de N371 bij Smilde en op diverse straten in het dorp, meldt RTV Drenthe. De politie waarschuwt mensen die in de omgeving wonen of rijden om de weg te controleren en te kijken of er kraaienpoten liggen. Als ze er zijn, hoort de politie dat graag.

"De schade lijkt tot nu toe mee te vallen, maar we willen mensen wel waarschuwen", zegt een woordvoerder van de politie. "Met name op de N371, waar de snelheid hoger ligt, is het belangrijk dat mensen alert zijn."

Verder is de politie op zoek naar mensen die meer weten over "wie deze actie heeft uitgevoerd". Een motief is nog onduidelijk.