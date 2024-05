Afscheid Youp van 't Hek in Carré 'ongelooflijk bijzondere avond'

De finale voorstelling van afscheidstournee De Laatste Ronde was de 276e keer dat Van 't Hek solo in Carré stond. In totaal speelde hij in 51 jaar meer dan 6000 optredens uit 28 programma's. "Vind ik veel."

Zijn afscheid noemde hij een weloverwogen keuze. "Op een pak melk staat ook een datum", legde hij zijn redenering uit. "Het was een tip van Harry Mens. Catherine Keyl zei 'wegwezen'. Joe Biden."

Van 't Hek had eigenlijk willen stoppen op 28 februari van dit jaar, zijn 70ste verjaardag, maar dat werd enkele maanden uitgesteld om optredens die waren uitgevallen wegens corona in te halen.

Zijn laatste optreden sloot Van 't Hek muzikaal af: "niet dat kutkonijn" - verwijzend naar zijn kersthit Flappie - maar zijn lijflied Niemand weet hoe laat het is. "Het ga u goed!", groette hij daarna het publiek met een laatste buiging.