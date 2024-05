De paddock in een parkeergarage en overal inschikken: racen in Monaco is passen en meten

Racen aan de Middellandse Zee is een logistieke puzzel waarvan half februari de eerste stukjes al op de goede plek worden gelegd. Ruim twee maanden later is de stadstaat klaar voor de E-prix, de race van de elektrische raceklasse Formule E, gevolgd door de historische grand prix.

En dan arriveert de Formule 1. Overal ter wereld bouwen de teams in een paar dagen tijd een half dorp op, zeker in Europa worden hospitality's neergezet die niet onderdoen voor een familiewoning.

Drijvend huis

Red Bull Racing pakt het in Monaco jaar in, jaar uit nog groter aan. Vanuit Italië wordt een enorm ponton aan het begin van de F1-week de haven ingevaren. De jachten maken even plaats tot het fundament van het Red Bull-huis op zijn plek ligt.

Binnen de kortste keren bouwt het team het onderkomen op voor de coureurs en talloze gasten. Onafgebroken klinkt er muziek, wordt er koffie gedronken en geborreld op het terras. Tot een paar jaar terug was er zelfs een zwembad op het dak.