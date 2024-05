Politiehond die zich tegen agenten keerde toch bezweken aan verwonding

Een politiehond die afgelopen woensdag in Dalfsen werd neergeschoten nadat het dier zich tegen agenten had gekeerd, is alsnog doodgegaan. De politie meldt dat de toestand van het dier gisteren ondanks een operatie verslechterde.

De hond werd ingezet toen een arrestatieteam een verward persoon probeerde te arresteren die met een wapen in zijn tuin zat. Daarbij werden beanbags afgevuurd, zakjes met loden kogeltjes die een persoon kunnen uitschakelen. In de chaos richtte het dier zich tegen een agent.

Om de aanval te stoppen, schoot een agent met het dienstwapen op de hond. Er werd diezelfde dag nog een operatie uitgevoerd en een woordvoerder zei dat het dier goed herstelde, maar gisteren bezweek het alsnog aan zijn verwondingen.

Twaalf schoten

Het komt volgens een politiewoordvoerder niet vaak voor dat een hond zijn team aanvalt. "Normaal gesproken zijn het echt maatjes."

In totaal werd er bij de arrestatie twaalf keer geschoten. De verdachte werd opgepakt, zijn wapen bleek waarschijnlijk een luchtdrukwapen. De man komt vandaag weer vrij, maar mag zijn woning niet meer in, meldt de regionale zender Oost.