Twee doden bij verkeersongeluk op N2 bij Waalre

Bij een verkeersongeval op de provinciale weg N2 bij het Brabantse Waalre zijn twee personen omgekomen. Een personenauto raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een vijver terecht, in de buurt van de High Tech Campus in Eindhoven. Een voorbijganger vertelde aan een regionale fotojournalist dat de auto aan het slingeren was, en daarna in de berm verdween.

Duikers van de brandweer hebben in de vijver gezocht naar eventuele andere slachtoffers, die vooralsnog niet zijn aangetroffen. De N2 is voorlopig nog afgesloten om het politie-onderzoek mogelijk te maken.