Grote brand in uitgaansgelegenheid in centrum Sneek

In het centrum van Sneek woedt een grote brand in een uitgaansgelegenheid. Een groot deel van de omgeving is afgezet voor bluswerkzaamheden, die vermoedelijk nog minstens enkele uren gaan duren.

De brandweer is met vijf brandweerwagens en twee hoogwerkers aan het blussen, en probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar omliggende gebouwen, zo vertelt een woordvoerder aan de NOS. Door de dichte bebouwing in de binnenstad is het risico daarop groot.

Rond 05.00 uur bleek dat de hele tweede verdieping van het gebouw in brand staat. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De brand ontstond in de nacht van zaterdag op zondag in het dak van het pand, door nog onbekende oorzaak. Er was toen nog uitgaanspubliek in het pand van Club 1841, een discotheek in de voormalige stadsgevangenis. De bezoekers konden op tijd naar buiten gestuurd worden, er is nu niemand meer in het gebouw.