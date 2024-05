'Anora' van Sean Baker wint Gouden Palm in Cannes, acteursprijs naar groep

De komische dramafilm Anora van de Amerikaanse regisseur Sean Baker is op het filmfestival van Cannes bekroond met de Gouden Palm, een van de belangrijkste filmprijzen ter wereld. Baker is de eerste Amerikaanse winnaar van de prijs sinds Terrence Malick in 2011 won met The Tree of Life.

De prijs voor beste actrice werd bij wijze van uitzondering toegekend aan een groep actrices, die allemaal spelen in de film Emilia Perez van Jacques Audiard: Selena Gomez, Zoe Saldana, Adriana Paz en Karla Sofia Gascon. Elk van deze actrices leverde een bijzondere prestatie, zo verklaarde de jury de keuze voor de gedeelde prijs, "maar tezamen zijn ze buitengewoon".

Acteur Jesse Plemons won de acteursprijs voor zijn rol in Kinds of Kindness, de nieuwe film van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos.

Rafelranden

Palmwinnaar Anora draait om een sekswerker uit New York die in het huwelijk treedt met de zoon van een Russische oligarch. De hoofdrol wordt vertolkt door actrice Mikey Madison, die eerder speelde in onder meer Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino. Het is nog niet bekend wanneer de film in Nederland gaat draaien, en er is nog geen trailer van naar buiten gebracht.

Baker (53) maakt vaak films over mensen aan de rafelranden van de Amerikaanse samenleving. Zijn film Tangerine (2015, geheel gefilmd met iPhones) draait om transgender sekswerkers in Hollywood, die bedrogen worden door hun pooier. The Florida Project (2017), met onder meer Willem Dafoe in de hoofdrol, volgt de bewoners van een vervallen motel dat vlak naast het glimmende pretpark Disney World ligt.

De Gouden Palm is de eerste grote prijs voor Baker, die in zijn dankwoord zei dat "mijn belangrijkste doel van de afgelopen dertig jaar nu behaald is. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik nu met de rest van mijn leven ga doen." Hij droeg zijn prijs op aan "alle sekswerkers ter wereld...in het verleden, nu en in de toekomst".