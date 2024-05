Zanger Doug Ingle (Iron Butterfly) overleden, bekend van 'In-a-Gadda-Da-Vida'

Zanger Doug Ingle van de Amerikaanse psychedelische rockband Iron Butterfly is op 78-jarige leeftijd overleden, zo meldt zijn familie op sociale media. Ingle werd vooral bekend als schrijver en zanger van de hit 'In-A-Gadda-Da-Vida' uit 1968.

Een korte versie van dat nummer werd wereldwijd een hit, ook in Nederland, en het gelijknamige album was jarenlang de bestverkochte plaat van platenmaatschappij Atlantic. Het is inmiddels meer dan 30 miljoen keer verkocht. De titel is een alternatieve schrijfwijze van de term 'In the garden of eden'. Het werd de afgelopen jaren ook gecoverd door uiteenlopende bands als Slayer, the Incredible Bongo Band en Boney M.

De lange versie van de grote hit: