Songschrijver Richard Sherman (Mary Poppins, Jungle Book) overleden

De Amerikaanse songschrijver en componist Richard Sherman, die samen met zijn broer Robert wereldberoemde nummers schreef voor onder meer Disneyfilms, is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Disney.

De 'Sherman Brothers' wonnen in 1964 twee Oscars met hun soundtrack voor de Disneyfilm Mary Poppins: één voor Beste Soundtrack en één voor Beste Song, 'Chim Chim Cher-ee'. Daarnaast schreven ze ook zo'n 150 andere composities voor Disney, waaronder wereldberoemde nummers voor de films Winnie the Pooh, Jungle Book en The Aristocrats.

Ook schreven de Shermans in 1964 het wereldberoemde nummer 'It's a Small World (After All)', dat sindsdien gedraaid wordt in alle Disney-pretparken: