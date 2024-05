Politie voorkomt confrontatie tussen groepen Eritreeërs in Amersfoort

Door massale politie-inzet is vanavond een confrontatie tussen twee groepen Eritreeërs voorkomen in Amersfoort, zo meldt de politie. Er was een feest aan de gang van tientallen Eritreeërs in een pand in de wijk Kruiskamp, in het noorden van de stad. Daar was een andere groep Eritreeërs op af gekomen, die de confrontatie met de feestgangers aan wilde gaan.

Vermoedelijk gaat het om voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea, maar de politie kon niet vertellen aan welke kant welke groep stond.

Tientallen agenten hielden de groep buiten rond 22.00 uur op afstand, en heeft de feestgangers gaandeweg de avond vervoerd naar een andere locatie. Daarna werd de groep op straat weggestuurd. Er is niemand gearresteerd, en er zijn geen vernielingen of gevechten gemeld. Rond 23.00 uur was het weer rustig op straat.