Trump is overal in geboortestad Biden, 'dat zag je in 2016 niet'

Trump-aanhangers in Scranton bij een bezoek van Biden aan de regio afgelopen week - AFP

Tot zijn tiende woonde presidentskandidaat Joe Biden in Scranton, een stad in het noorden van Pennsylvania. Maar ondanks dat 'thuisvoordeel' is het allesbehalve zeker dat de Democraten gaan winnen in deze belangrijke swing state. Ook aanhangers van Trump roeren zich op Bidens geboortegrond. Dave Mitchko heeft zijn hele leven op de Democraten gestemd, maar nu gaat hij vol voor president Donald Trump. Wat dat betekent, is duidelijk te zien in de tuinen van Scranton en omgeving: vanuit zijn garage heeft Mitchko 26.000 bordjes met de tekst Vote Trump uitgedeeld. Die zetten mensen massaal voor hun huis. "De steun voor de president hier is echt ongelooflijk", zegt Mitchko. "Terwijl dit toch een omgeving is die wordt gedomineerd door de Democraten."

Scranton - NOS

Die Democratische dominantie in Scranton is mede te danken aan de beroemdste zoon van het stadje: presidentskandidaat en oud-vicepresident Joe Biden. Hij werd geboren in een typisch Amerikaans houten huis, waar de buitenwijken vol mee staan. Er woont nu een 85-jarige dame, die zichzelf inmiddels een persoonlijke vriendin van Biden kan noemen. "Altijd als Joe in Scranton is, komt hij hier even op bezoek", zegt haar zoon Chris Kearn vanaf de veranda van de woning. "Mijn moeder is een groot Biden-fan. Onze hele familie stemt Democratisch en het zou fantastisch zijn als hij de volgende president van de Verenigde Staten wordt."

Jarenlang voor Democraten, tot Trump kwam De belangrijke staat Pennsylvania was de laatste decennia een Democratisch bolwerk. Van 1992 tot 2012 stemden ze er in meerderheid op de Democratische presidentskandidaat, maar in 2016 won de Republikein Trump. Hij richtte zich vooral tot de (witte) arbeidersklasse. Zijn boodschap dat hij de economie er weer bovenop zou helpen, hielp Trump er aan een nipte overwinning. Hij haalde 44.000 stemmen meer dan Hillary Clinton (0,7 procent van de stemmen). In de huidige peilingen ligt Biden licht voor op Trump. Maar dat was vier jaar geleden rond deze tijd ook het geval. In Pennsylvania zijn twintig kiesmannen te winnen. Een kandidaat heeft er 270 nodig om het Witte Huis te veroveren.

Volgens Kearn is Biden een typisch product van Scranton. "Hij groeide op tussen de arbeiders en weet wat de gewone man en vrouw bezighoudt. Hij heeft precies de normen en waarden die nu ontbreken in het Witte Huis." In deze verkiezingstijd wemelt het bij de woning van zijn moeder van media uit de hele wereld. Gevraagd naar het belang van deze verkiezingen zegt een van de passanten dat dit de belangrijkste verkiezingen zijn uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. "De verdeeldheid in dit land is zo groot. We hebben een president nodig die kan verbinden. En Biden is de man die dat kan."

Het geboortehuis van Biden in Scranton - AFP

Maar niet iedereen is daarvan overtuigd. Een buurman die een paar huizen verderop woont, noemt het oplichterij. "Dat hele verhaal dat Biden telkens ophangt over zijn eenvoudige komaf en dat hij hier in Scranton gevormd is? Pure onzin. Hij woonde hier tot zijn tiende en daarna heeft hij nooit meer iets voor Scranton gedaan. Hij komt hier alleen maar in verkiezingstijd." Lauren Telep denkt er ook zo over. Ze heeft haar hele tuin vol staan met Trump-borden en vertelt dat ze haar kat Donald Trump heeft genoemd. "Hij heeft geweldig werk gedaan voor ons land. Als Biden president wordt, worden de Verenigde Staten een socialistisch land. Dan moeten we in de rij staan voor toiletpapier en betalen we vijf dollar voor een brood. Laat God dat verhoeden."

Campagneborden voor beide kandidaten staan langs de weg bij Scranton - AFP

De directeur van de Kamer van Koophandel van Scranton, Bob Durkin, slaakt een diepe zucht als hij deze geluiden hoort. "Ik wil geen partij kiezen voor een van de twee kandidaten", zegt hij. "Maar als de president van de Verenigde Staten uit jouw stad komt, is dat zeker niet het slechtste wat je kan overkomen." Hij vergelijkt het met wat er in Scranton gebeurde toen de populaire tv-serie The Office hier werd opgenomen. "Fans uit het hele land kwamen hier massaal naartoe. Het gaf een enorm positieve sfeer. Als Biden wordt gekozen, hopen we op datzelfde effect. Dat de bezoekers zullen zien dat Scranton een bijzonder stadje is. Dat kan het Biden-effect zijn." 'Dit zag je in 2016 niet' Dave Mitchko, de man van de 26.000 borden, gruwelt al bij het idee. "De mensen zien dit nu als Trump-land. Ik geloof niet in de peilingen, ik geloof alleen wat ik zie. En dat zijn al die mensen die bij mij komen om een bord op te halen. En dat zag je in 2016 niet. Ik denk dat Pennsylvania gewoon weer naar Trump gaat." Nog even over die twintig kiesmannen die er in Pennsylvania te winnen zijn; die hebben Biden en Trump nodig om president te worden. Wil je weten hoe het precies zit? In deze video leggen we uit hoe de verkiezingen precies werken: