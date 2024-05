Excelsior laat geen spaan heel van ADO en gaat naar finale in play-offs

Excelsior heeft in de play-offs om promotie/degradatie met grote cijfers afgerekend met ADO Den Haag. Nadat het heenduel al met 2-1 was gewonnen, werd op zaterdag voor eigen publiek met 7-1 afgerekend met de Hagenaars.

Spits Troy Parrott was de uitblinker: hij scoorde drie keer. Al na een half uur had hij zijn hattrick te pakken, na twee mooie wippertjes over de doelman en een rake strafschop. Couhaib Driouech tekende nog voor rust voor de 4-0, waarmee de wedstrijd al beslist was.

Excelsior plaatst zich door de grote zege voor de finale van de play-offs tegen NAC Breda en ADO Den Haag is veroordeeld tot nog een jaar eerste divisie-voetbal.

Brandende sjaals

Excelsior liet in de openingsfase geen spaan heel van ADO Den Haag. Na de drie vroege goals van Parrott was ADO-trainer Darije Kalezic al met zijn handen voor zijn ogen te zien, terwijl ook de Haagse fans hun onvrede lieten blijken.

Dat deden ze op onorthodoxe wijze. Ze lieten een spandoek zien met teksten richting trainer Kalezic, staken sjaals met ADO-kleuren in brand en gooiden vuurwerk op het veld. Daarop was scheidsrechter Jeroen Manschot genoodzaakt het duel tijdelijk te staken.