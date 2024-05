Leverkusen wint volgende finale wel en pakt Duitse dubbel

Na het kampioenfeest van half april kreeg Bayer Leverkusen afgelopen woensdag een bittere pil te slikken in de finale van Europa League, maar die is een paar dagen later alweer weggespoeld met de verovering van de Duitse beker. In de eindstrijd om de DFB Pokal werd FC Kaiserslautern met 1-0 verslagen.

Het enige doelpunt in het Olympisch Stadion in Berlijn kwam na een dik kwartier van de voet van Granit Xhaka. De Zwitserse ploeggenoot van Jeremie Frimpong, die ook in de basis stond, nam een afvallende bal vol op z'n slof en zag de pegel van grote afstand in het vijandelijke doel inslaan.