Ten Hag na bekerwinst: 'Als United me niet meer wil, ga ik ergens anders prijzen winnen'

Daarmee wordt vooral gedoeld op de doorbraak van Alejandro Garnacho en Kobbie Mainoo, die in de FA Cup-finale allebei belangrijk waren met een doelpunt. De ontwikkeling van deze talenten, die op jonge leeftijd een heel belangrijke rol vervullen voor het team, is ontegenzeggelijk een verdienste van Ten Hag, die ook aangaf over de middengroep meer dan tevreden te zijn.

Aanvoerder Bruno Fernandes sprak na afloop tegenover de BBC ook over een bijzondere prestatie, niet in de laatste plaats voor de coach. "Het is voor iedereen cruciaal. We weten dat er zoveel ogen op de manager zijn gericht, hij verdient dit. Ook iedereen in de staf en de spelers, we verdienen dit allemaal."

'Zitten in een project'

Tijdens de persconferentie van Ten Hag gingen bijna alle vragen over zijn toekomst en de Haaksberger ging er zo goed mogelijk mee om. "Ik ben er niet mee bezig, we zitten in een project en we staan precies waar we willen staan. We zijn een team aan het bouwen voor de toekomst en dat gaat met ups en downs. En wat je ziet is dat het team zich aan het ontwikkelen is."

Ten Hag vervolgt: "Er is waarde in de ploeg, we hebben spelers met een groot potentieel en we winnen prijzen. Twee prijzen in twee jaar is niet slecht, maar we moeten doorgaan. Het moet beter, en als ze me niet meer willen, dan ga ik ergens anders naar toe om wedstrijden en prijzen te winnen, want dat is wat ik mijn hele carrière heb gedaan."

Bekijk hier de persconferentie na de FA Cup-finale: