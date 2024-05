Basketbalsters TopKip Lions brengen spanning terug in titelstrijd

De basketbalsters van TopKip Lions hebben de spanning teruggebracht in de strijd om het landskampioenschap bij de vrouwen. De club uit Landsmeer won zaterdagavond in eigen huis met 86-77 van titelhouder Sportiff Grasshoppers en verkleinde zo de achterstand in de finale van de play-offs naar 2-1.

Lions had de eerste twee wedstrijden van de best-of-five serie verloren. Een week geleden werd het in Katwijk 66-60, afgelopen woensdag ging Lions met liefst 84-55 onderuit. De vierde wedstrijd is komende woensdag, opnieuw in Landsmeer.

Vierde kwart beslissend

In de eerste helft was het voortdurend stuivertje wisselen. Geen van beide ploegen slaagde erin een serieus gaatje te slaan. Na de pauze nam de thuisploeg dan toch enige afstand en moesten de gasten bij 52-44 in de achtervolging.

Dat bleek welbesteed aan Grasshoppers dat bij 55-55 weer langszij kwam en zelfs, profiterend van fouten aan de zijde van Lions, het derde kwart afsloot op 61-63.