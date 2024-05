RAF-piloot omgekomen bij crash met Spitfire uit Tweede Wereldoorlog

In het oosten van Engeland is een Spitfire-gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog neergestort. Hierbij is een piloot van de Britse luchtmacht omgekomen, meldt het Britse ministerie van Defensie.

Het ministerie spreekt van een "tragisch ongeluk in de buurt van RAF Coningsby", een vliegbasis zo'n 230 kilometer ten noorden van Londen. De politie van Lincolnshire zegt dat de hulpdiensten zaterdagmiddag werden gebeld met het bericht dat er een vliegtuig was neergestort in een veld in Coningsby. De oorzaak van de crash is vooralsnog onduidelijk.

Op de vliegbasis in Coningsby staan zowel moderne straaljagers als gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers uit de Tweede Wereldoorlog. De neergestorte Spitfire behoorde tot de Battle of Britain Memorial Flight, een verzameling toestellen die verder bestaat uit nog vijf Spitfires, twee Hawker Hurricanes, een Lancaster, een C-47 Dakota en twee Chipmunk-vliegtuigen.

Shows met oorlogsvliegtuigen

Met de oorlogsvliegtuigen worden vlieg- en herdenkingsshows gegeven. Binnenkort gaan de oorlogsvliegtuigen weer het luchtruim in voor de herdenking van tachtig jaar D-Day, de geallieerde invasie van Normandië op 6 juni 1944.

In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw werden ruim 20.000 Spitfires gebouwd. Deze behendige, makkelijk te manoeuvreren vliegtuigen speelden een belangrijke rol bij de verdediging van Groot-Brittannië tegen de Duitse aanvallen. De Britse premier Churchill zei ooit over de Spitfire-vliegeniers: "Bij menselijke conflicten was er nog nooit zoveel te danken aan zo weinig mensen."