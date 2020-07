Tientallen arrestaties na invoering omstreden veiligheidswet Hongkong

Arrestatie Hongkong - AP

Binnen 24 uur na de invoering van de omstreden veiligheidswet voor Hongkong, die de Chinese overheid gisteren heeft doorgevoerd, zijn er bij protesten zo'n 30 demonstranten opgepakt. De politie in Hongkong meldt dat een van de mannen die werd gearresteerd een pro-onafhankelijkheidsvlag droeg. Hij is volgens de politie aangehouden onder de nieuwe veiligheidswet. Of de andere arrestanten ook op basis van de nieuwe wet zijn gearresteerd, is nog niet duidelijk. Tientallen mensen gingen de straat op:

Demonstraties tegen veiligheidswet Hongkong, politie grijpt in - NOS

Het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten in Hongkong is sinds gisteren verboden. Mensen die in Hongkong zijn opgepakt, kunnen worden overgeleverd aan het Chinese rechtssysteem. Met de nieuwe veiligheidswet wil Peking een einde maken aan de onrust in Hongkong.