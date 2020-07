180 arrestaties bij protest na invoering omstreden veiligheidswet Hongkong

Zeker zeven arrestanten zijn aangehouden onder de nieuwe veiligheidswet, meldt de politie. Een van hen droeg een pro-onafhankelijkheidsvlag. Of de andere arrestanten ook op basis van de nieuwe wet zijn gearresteerd, is nog niet duidelijk.

In Hongkong zijn 180 demonstranten opgepakt. Het protest is een reactie op de invoering van de omstreden veiligheidswet voor Hongkong, die de Chinese overheid gisteren heeft doorgevoerd .

Correspondent Sjoerd den Daas zegt dat de politie gisteren al had aangekondigd de nieuwe wet te zullen handhaven. "Als iemand er nog aan twijfelde, laten de autoriteiten zien dat de nieuwe wet geen tandeloze tijger is."

Het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten in Hongkong is sinds gisteren verboden. Mensen die in Hongkong zijn opgepakt, kunnen worden overgeleverd aan het Chinese rechtssysteem. Met de nieuwe veiligheidswet wil Peking een einde maken aan de onrust in Hongkong.

Kritiek

De internationale gemeenschap heeft kritisch gereageerd op de goedkeuring van de wet. Maar China pareert de kritiek en zegt dat er juist veel overleg is gepleegd met Hongkong. "Het is jullie zaak niet", reageerde Zhang Xiaoming, belast met Hongkong-zaken, op een officiële persconferentie. "De landen die nu zeggen dat ze strenge sancties willen opleggen aan Chinese regeringsfunctionarissen. Dat is de logica van bandieten."

Tijdens de overdracht van Hongkong door de Britten, vandaag exact 23 jaar geleden, was wel afgesproken dat er veiligheidswetgeving moest komen, maar daar zou Hongkong zelf voor zorgdragen. De wet komt nu volledig vanuit Peking, het parlement van Hongkong is er niet formeel bij betrokken.