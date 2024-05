Handballers Aalsmeer beginnen titelstrijd met ruime zege op Lions

De handballers van Green Park/Aalsmeer zijn de finale om het landskampioenschap begonnen met een overtuigende 37-25 overwinning op titelhouder Kembit-Lions, dat alleen in de beginfase even gelijke tred wist te houden met de thuisploeg.

In BENE-League hielden beide teams elkaar in evenwicht te houden (28-28 en 36-36), maar in HandbalNL League had Aalsmeer al eens met een ruim verschil gewonnen van Lions, dat in februari failliet ging en een maand later z'n licentie weer terugkreeg: 23-30.

Die lijn werd in het eerste best-of-3-duel om het Nederlands kampioenschap voortgezet, waarin Aalsmeer al snel afstand nam. Lions had amper vat op de aanvalsdrift van de gastheren, die mede dankzij de acht doelpunten van Donny Vink bij rust al met 20-13 leidden.

Na de pauze veranderde er nauwelijks iets aan het spelbeeld. Het verschil was al opgelopen tot elf doelpunten toen Lions acht minuten voor tijd overschakelde op man-to-man. Veel soelaas bood dat niet. Man of the match Vink sloot uiteindelijk af met twaalf treffers.

De tweede finalewedstrijd is volgende week zondag in Sittard.