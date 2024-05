Inwoners Achterhoek moeten drinkwater voorlopig blijven koken

Inwoners van zestien dorpen in de Achterhoek moeten ook de komende dagen hun drinkwater nog koken. Drinkwaterbedrijf Vitens verwacht op zijn vroegst komende woensdag alles op orde te hebben. In het drinkwater zitten enterokokken, een bacteriesoort die buikpijn en diarree kan veroorzaken. Getroffen klanten zijn daarover geïnformeerd, zegt Vitens.

Het drinkwaterbedrijf hoopte het kookadvies, dat al sinds dinsdag geldt, vandaag op te kunnen heffen, maar dat blijkt niet mogelijk. Enterokokken zijn melkzuurbacteriën die voorkomen in de darmen van de mens, en ze zitten ook in ontlasting. Mensen kunnen ziek worden door te veel van die bacteriën. Ze kunnen klachten krijgen als buikpijn en diarree. Door besmet water of een leidingbreuk komen enterokokken in het drinkwater terecht, legde een levensmiddelenmicrobioloog eerder aan Omroep Gelderland uit.

Vitens onderzoekt de bron van de besmetting. Daarvoor worden op meerdere plekken dagelijks testen uitgevoerd. Ook wordt geprobeerd om de bacterie te verwijderen met ultraviolet licht. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten technische aanpassingen worden gedaan waarvoor het bedrijf enkele dagen nodig heeft. Ondertussen wordt gekeken of het gebied waar het kookadvies geldt, verkleind kan worden.

Eerder al enterokokken

Eerder deze week vermoedde het drinkwaterbedrijf dat de verontreiniging in een onthardingsinstallatie zat. Die installatie is inmiddels uit het productieproces van het drinkwater gehaald.

Een paar weken gelden werden ook enterokokken aangetroffen in het drinkwater in het Gelderse Ellecom. Daar adviseerde Vitens gedurende enkele dagen om het drinkwater een paar minuten te koken. Ook vorig jaar werd de bacterie verschillende keren gevonden in de regio. Toen moesten mensen in Zevenaar en Didam alert zijn.