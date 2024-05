Barcelona wint tweede Champions League op rij na titanenstrijd met Lyon

Het slot van de wedstrijd leverde een offensief van de Franse vrouwen op, die er alles aan deden de gelijkmaker te forceren. Kadidiatou Diani, topscorer van de Champions League dit seizoen, kwam enkele keren dichtbij, maar wist geen echte kansen af te dwingen.

De ervaren Hegerberg, vlak voor tijd ingevallen voor Van de Donk, probeerde het ook nog met een kopbal, maar ook zij kon het verschil niet meer maken.

Het was juist Barcelona dat nog een keer scoorde. In de laatste seconden van de wedstrijd schoot Putellas de bal met links hard en hoog in het doel. Zo mocht Barcelona na 90 intense minuten de belangrijkste beker in het clubvoetbal optillen, tot vreugde van het veelal Spaanse publiek in het stadion San Mamés in Bilbao.