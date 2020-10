GGD: testen kan nu overal binnen 24 uur

Het is nu in alle regio's mogelijk om binnen 24 uur een coronatest te krijgen, meldt GGD GHOR Nederland. Het is voor het eerst sinds maanden dat de GGD weer voldoet aan de eis om binnen één dag mensen met klachten te testen op het coronavirus.

"We zien nog wel dat de wachttijd soms iets hoger kan zijn bij populaire testlocaties, maar gemiddeld zit er per regio nu maximaal 24 uur tussen afspraak en test", zegt woordvoerder Sonja Kloppenburg.

Dat de wachttijd nu korter is dan eerder, komt volgens de koepelorganisaties van GGD's door de uitbreiding van het aantal testlocaties en laboratoria. Er melden zich volgens Kloppenburg deze week gemiddeld 44.000 mensen per dag voor een test, terwijl er plek is voor minimaal 50.000.

Amsterdam is een van de regio's waar door uitbreiding van de testcapaciteit dagelijks veel meer tests afgenomen kunnen worden. Volgens de regionale GGD worden nu elke dag zo'n 2000 afspraken - een derde van de totale Amsterdamse capaciteit - niet benut.

XL-testlocaties

De GGD wil het aanbod van tests in de komende maanden verder uitbreiden naar 90.000 per dag. Dit gebeurt onder andere doordat de GGD met werkgeversorganisaties en Defensie werkt aan zogenoemde XL-testlocaties. Daarvan moeten er in december 7 tot 10 actief zijn met een capaciteit van minimaal 2500 tests per locatie per dag.

Zo'n XL-locatie kan een uitkomst zijn voor de regio Rotterdam, een van de weinige regio's waar de wachttijd voor een test nog wel langer is dan 24 uur. Volgens een woordvoerder ligt die nu wel onder de 48 uur en wordt dagelijks vrijwel de gehele Rotterdamse testcapaciteit gebruikt.

Uitslag duurt nog dagen

Naast de 24 uur om de test te laten doen, is het ook de bedoeling om binnen 24 uur de uitslag te krijgen. Dat laatste lukt nu nog niet. GGD-directeur Sjaak de Gouw zei vorige week te hopen dat binnenkort lukt om de uitslag binnen 48 uur door te geven.

De vertraging bij de uitslag komt gedeeltelijk door de tijd die laboratoria nodig hebben voor de analyse. Ook bij verschillende GGD's lijken er rondom de uitslag nog problemen te zijn. Callcenter-medewerkers zeggen tegen de NOS soms al uren inzicht te hebben in uitslagen, terwijl dit dan nog niet is gedeeld met de geteste personen.

Overcapaciteit bij de GGD's en "2x24 uur" voor het afspreken en het doorgeven van de uitslag, zijn de voorwaarden die minister De Jonge heeft gesteld aan het uitbreiden van het testbeleid naar mensen zonder klachten.

De Jonge wil die uitbreiding uiterlijk in december laten beginnen. Het zal dan in eerste instantie gaan om mensen zonder klachten die naar voren komen uit het bron- en contactonderzoek en de app CoronaMelder als nauw contact van een besmet persoon.