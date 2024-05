Zeker 27 doden bij grote brand in speelhal India

Bij een grote brand in een speelhal in het westen van India zijn ten minste 27 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de lokale politie. Onder de doden zouden zeker vier kinderen zijn.

De brand brak uit in een hal in de stad Rajkot waar mensen kunnen bowlen, karten, paintballen en trampolinespringen. In de hal komen doorgaans veel gezinnen met kinderen.

Inmiddels zou het vuur onder controle zijn. Reddingswerkers hebben volgens de politie 27 lichamen geborgen.

Dit zijn beelden van de brand: