Verstappen berust in zesde plaats: 'Onze auto op dit circuit is het slechtste scenario'

"Ik gaf alles wat ik had, maar de auto was ongelofelijk lastig. Ik schoot ineens over de hobbels en was de auto net te veel kwijt. Het was niet eens een grote fout, maar de marges waarin je met deze auto kunt rijden zijn zo klein. Dat is wat het is."

Circuits die niet zo vlak zijn als een biljartlaken liggen de Red Bull al een paar jaar niet. Het is een bekend probleem, al sinds 2022, toen de huidige generatie auto's op het asfalt kwam. Stratencircuits met veel oneffenheden en langzame bochten zorgen steevast voor problemen bij Verstappens renstal.

"Vorig jaar in Singapore was het ook best belabberd", verwijst Verstappen naar het trage, bochtige en hobbelige circuit waar Red Bull Racing in 2023 de enige nederlaag van het jaar leed. Hij wil maar zeggen: dit is niet opeens een enorm dieptepunt.

'Fundamenteel probleem'

"Ik wist dat dit een van de moeilijkste weekeinden zou worden", zegt Verstappen over de race in zijn woonplaats. "Dit is vergelijkbaar met 2022 en 2023 hier, de minpunten zijn niet verbeterd. Eerder wonnen we veel in de bochten, waardoor onze zwaktes gemaskeerd werden. Maar nu de concurrentie dichter bij is gekomen en we zelf geen stappen maken, word je eruit gereden."

"Het is een fundamenteel probleem, dat is niet in een paar weken opgelost. De laatste twee, drie races waren al heel moeilijk, maar onze auto op dit circuit, dat is zo ongeveer het slechtste scenario."