Zeker vier doden bij aanval op grote doe-het-zelf-zaak in Charkiv

De burgemeester van de stad, Ihor Terechov, zegt dat er ook vermisten zijn, maar geeft geen cijfers. Het is onbekend hoeveel mensen op het moment van de explosies in de winkel aanwezig waren, maar regeringsfunctionarissen stellen dat dat er "tot wel 200" zijn.

Doelwit van aanvallen

Charkiv is met ruim 1,4 miljoen inwoners de een-na-grootste stad van het land en ligt op zo'n 30 kilometer van de grens met Rusland. De stad is een constant doelwit van Russische aanvallen en in de regio Charkiv, waar de stad deel van uitmaakt, wordt vooral in noordelijke delen hevig gevochten.

President Zelensky meldde het nieuws over de aanval op zijn Telegram-kanaal en herhaalde de roep om meer wapens. "Als Oekraïne genoeg afweergeschut zou hebben en moderne gevechtsvliegtuigen, dan zouden dergelijke aanvallen eenvoudigweg onmogelijk zijn."

Ook Rusland maakt melding van beschietingen. Door meerdere raketaanvallen in de Russische regio Belgorod, dat dicht bij Charkov ligt, vielen volgens de gouverneur van de regio drie doden. In het dorp Oktjabrski vielen drie doden en tien gewonden. Bij een aanval in het dorp Doebovoje viel één dode. Het gaat volgens de gouverneur om een vrouw die in haar tuin aan het werk was.