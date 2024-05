Zeker twee doden bij aanval op grote doe-het-zelf-zaak in Charkiv

Bij een Russische aanval op een grote doe-het-zelf-zaak in de Oekraïense stad Charkiv zijn zeker twee doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden lokale autoriteiten.

Volgens de gouverneur van Charkiv, Oleh Synjehoebov, raakten twee bommen de enorme winkel in een woongebied van de stad. Volgens hem raakten 24 mensen gewond. Het pand van ongeveer 10.000 vierkante meter ging volledig in vlammen op.

De burgemeester van de stad, Ihor Terechov, zegt dat er ook vermisten zijn, maar geeft geen cijfers. Het is onbekend hoeveel mensen op het moment van de explosies in de winkel aanwezig waren, maar regeringsfunctionarissen stellen dat dat er "tot wel 200" zijn.

Doelwit van aanvallen

Charkov is met ruim 1,4 miljoen inwoners de een-na-grootste stad van het land en ligt op zo'n 30 kilometer van de grens met Rusland. De stad is een constant doelwit van Russische aanvallen en in de regio Chakov, waar de stad deel van uitmaakt, wordt vooral in noordelijke delen hevig gevochten.

President Zelensky meldde het nieuws over de aanval op zijn Telegram-kanaal en herhaalde de roep om meer wapens. "Als Oekraïne genoeg afweergeschut zou hebben en moderne gevechtsvliegtuigen, dan zouden dergelijke aanvallen eenvoudigweg onmogelijk zijn."