Van de Velde/Immers en Stam/Schoon in topvorm: beachvolleybalduo's in halve finales

Twee maanden voor het begin van de Olympische Spelen zijn de Nederlandse beachvolleybalduo's Steven van de Velde/Matthew Immers en Katja Stam/Raïsa Schoon in topvorm. Beide koppels zijn doorgedrongen tot de halve finales van het Elite 16-toernooi in het Portugese Espinho.

Voor Van de Velde en Immers is het de tweede halvefinaleplaats op rij in een Elite 16-toernooi, het hoogste niveau in het beachvolleybal. Voor Stam en Schoon is het al de derde halve finale op rij.

Strijd om olympisch ticket

De goede vorm waarin Van de Velde en Immers verkeren, betekent voor de twee die pas een jaar een duo zijn dat ze nu op poleposition staan voor een olympisch ticket.

Van de drie Nederlandse koppels die in de top 17 van de olympische ranglijst staan, kunnen er maar twee naar Parijs komende zomer. Lange tijd stonden de routiniers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen er het beste voor, maar die twee hebben het dit seizoen moeilijk.

Brouwer en Meeuwsen, die al twee Olympische Spelen meemaakten en één keer brons pakten, werden in Espinho al in de kwalificaties uitgeschakeld en zijn nu voorbijgestreefd door de 29-jarige Van de Velde en de 23-jarige Immers.