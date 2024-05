Nicki Minaj vrijgelaten na arrestatie op Schiphol vanwege bezit softdrugs

De Amerikaanse rapper en zangeres Nicki Minaj is vrijgelaten nadat zij vanmiddag was opgepakt op Schiphol. Ze moest naar het politiebureau omdat ze softdrugs bij zich had.

Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee, die de artiest niet bij naam noemt, had een 41-jarige Amerikaanse vrouw "een redelijke hoeveelheid joints". "De verdachte heeft na overleg met het Openbaar Ministerie een geldboete gekregen en kan haar weg vervolgen", meldt de marechaussee op X.

De rapper kreeg een geldboete van 350 euro, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan de NOS. Minaj had 30 tot 100 gram wiet mee. De artiest, die eigenlijk Onika Tanya Maraj heet, livestreamde de situatie vanmiddag op Schiphol. Op de beelden is te zien dat een marechaussee tegen de zangeres zegt dat ze is aangehouden en naar het politiebureau moet omdat ze drugs bij zich heeft.

Strafblad

De zangeres schreef op X dat de joints van haar beveiliger waren. De geldboete die Minaj heeft betaald gaat echter naar haar en niet naar de beveiliger. Dat betekent ook dat de overtreding in Nederland op het strafblad van de zangeres wordt vermeld. Voor Minaj heeft dat weinig consequenties. "Zij is nog steeds welkom in Nederland", zegt de woordvoerder van het OM. "Maar het is belangrijk dat het niet weer gebeurt. Dan worden de straffen hoger."

Omdat de zangeres de boete heeft geaccepteerd is de zaak hiermee klaar, meldt het OM. "Maar zij krijgt wel een zogenoemde inkeerbrief mee. Mocht zij zich later bedenken en spijt hebben dat ze de geldboete heeft betaald, dan kan ze daar nog op terugkomen." Dan wordt er opnieuw naar de zaak gekeken.

De livestream van Minaj: