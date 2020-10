EK-kwalificatieduel handballers tegen Polen afgelast

Het EK-kwalificatieduel van de Nederlandse handballers tegen Polen is afgelast. Volgende week zondag zouden de mannen in het Poolse Plock het duel spelen. Vanwege de verplichte quarantaine voor spelers en staf bij thuiskomst is besloten het duel uit te stellen.

Een nieuwe datum is nog niet bekend. Voor komende woensdagavond staat wel de thuiswedstrijd tegen Turkije op het programma. Dat duel wordt zonder publiek gespeeld in het topsportcentrum in Almere.

Het EK wordt van 13 tot en met 30 januari in 2022 georganiseerd in Hongarije en Slowakije. Bij de loting voor dat EK is de Nederlandse handbalploeg ingedeeld bij Slovenië, Polen en Turkije. Tegen elk land wordt een keer uit en een keer thuis gespeeld.