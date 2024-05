Kampong op voorsprong in strijd om landstitel na nipte zege bij Rotterdam

De hockeyers van Kampong hebben het eerste finaleduel om de landstitel met 1-2 gewonnen van Rotterdam. Jip Janssen besliste het uitduel vijf minuten voor tijd via een strafbal.

Zondag wordt de strijd om de landstitel beslist op het veld van Kampong. De return in Utrecht begint morgen om 16.00 uur.

Rotterdam, dat in de reguliere competitie als vierde was geëindigd, bereikte de finales door favoriet Bloemendaal verrassend uit te schakelen. Kampong was in de halve finales te sterk voor Oranje-Rood.

Op bezoek bij Rotterdam begon de ploeg uit Utrecht goed. Binnen tien minuten kwam Kampong op voorsprong. De inzet van Finn van Bijnen werd in eerste instantie gekeerd door Rotterdam-doelman Derk Meijer, maar in de rebound zette Silas Lageman zijn ploeg op voorsprong.