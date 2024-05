Bejegening suïcidale patiënt op spoedeisende hulp 'vaak tenenkrommend'

Diane Blommestijn is coördinator bij Sumona. "We bieden mensen vooral een extra vangnet. We praten openlijk over suïcidaliteit. Dat is voor veel mensen al heel prettig. Maar het kan ook gaan over schulden of huisvesting."

"We zijn de professional meets tante, vriendin, moeder. Met een professionele achtergrond in het signaleren van de problemen. Zodat we iemand kunnen begeleiden naar passende zorg", zegt Angelique van Ravesteijn, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Sumona.

Nadine worstelt met mentale problemen, zoals depressies. Deskundigen denken lange tijd aan een bi-polaire stoornis. Dankzij de vele wandelingen en gesprekken ziet de hulpverlener van Sumona tekenen van autisme: