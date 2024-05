Rugbyers RC 't Gooi pakken in hoosbui nationale titel ten koste van Haagsche RC

Midden in een enorme hoosbui hebben de rugbyers van RC 't Gooi de nationale titel gepakt tegen vijftienvoudig winnaar Haagsche RC. De finale van de play-offs in de ereklasse werd gewonnen door de ploeg uit Naarden met 22-12. Het is de vijfde landstitel voor 't Gooi. In 2018 waren ze voor het laatst landskampioen.

RC 't Gooi had in de halve finales al knap de nummer één van de winnaarsronde Eemland verslagen (18-5) en in de finale was Haagsche RC, dat RRC uitschakelde (30-26), aan de beurt. Het verschil was bij rust al gemaakt.

Terug tot 7-7

Haagsche, dat vorig jaar in de finale van Eemland verloor (15-31), kwam na een try van 't Gooi nog terug tot 7-7, maar moest de ploeg uit Naarden daarna laten gaan. Bij rust stonden de rugbyers van 't Gooi al op een voorsprong van 17-7. Na de pauze waren de ploegen meer aan elkaar gewaagd.

Met een try bracht Olly White de spanning na de pauze enigszins terug, maar 't Gooi antwoordde snel. Na een fout bij de Zuid-Hollanders drukte Tom Boggemann de bal over de lijn (22-12) en werd het nooit meer echt spannend.

Later op zaterdag spelen ook de rugbysters van Blue Babes en RC DIOK de finale van de Nederlandse vrouwencompetitie. Die finale zou beginnen om 15.30 maar is uitgesteld naar 15.55 uur vanwege het slechte weer.