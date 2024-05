Blue Babes en RC 't Gooi pakken in hoosbui nationale rugbytitels

Midden in een enorme hoosbui hebben de rugbyers van RC 't Gooi en Blue Babes de nationale rugbytitels gepakt.

De mannen van RC 't Gooi versloegen in de finale van de play-offs van de ereklasse vijftienvoudig winnaar Haagsche RC met 22-12. Het is de vijfde landstitel voor 't Gooi. In 2018 waren ze voor het laatst landskampioen.

De vrouwen van Blue Babes versloegen in een wegens hevige regenval uitgestelde finale RC DIOK met 31-10. Voor het clusterteam uit Purmerend en Sassenheim was het de eerste landstitel.

DIOK nam dankzij een kick en een try van Esmee Ligtvoet een 10-7 voorsprong, maar voor rust maakte Blue Babes er via Nicky Dix 12-10 van. Na de pauze bouwde de ploeg uit Noord-Holland de voorsprong verder uit, onder andere via een try van de pas 17-jarige Sylvie Moelee.