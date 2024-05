Vanavond op tv: Zorgen over coalitie op VVD-congres • Een dronemuur ter bescherming tegen Rusland? • De zorg na een zelfmoordpoging moet beter

Zorgen over coalitie op VVD-congres

De VVD-kiezer lijkt behoorlijk tevreden, maar hoe kijken de VVD-leden naar het akkoord van de nieuwe coalitie? De VVD houdt in Nieuwegein vandaag een congres. Het gaat daar over de Europese verkiezingen, maar vermoedelijk ook over de deelname van de partij aan het nieuwe kabinet.