Vrouwen Den Bosch zetten eerste stap naar landstitel met winst bij SCHC

Een tijdstraf voor diezelfde Sanders aan het einde van het derde kwart was dé kans voor Bilthoven om in eigen huis toe te slaan. Maar de overtal-situatie leverde niets op. Tot overmaat van ramp moest SCHC-aanvalster Ginella Zerbo, die vorig seizoen kampte met een hersenschudding, naar de kant nadat een bal recht in haar gezicht was gestuiterd.

Het werd nagelbijten, met een glansrol voor lijnstoppers Rosa Fernig (Den Bosch) en Mette Winter (SCHC), die de bal van beide doellijnen wisten te houden.

Raak

In de slotfase kwam Stichtse alsnog gevaarlijk dicht bij de openingstreffer dankzij een hard schot van Kyra Fortuin, maar medespeelster Trijntje Beljaars tikte de bal voorlangs.

Drie minuten voor tijd was het dan eindelijk raak voor Den Bosch uit een strafcorner. Joosje Burg zorgde vanuit de rebound voor de eerste en enige goal door met een duik de bal in het doel te tikken.