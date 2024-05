Leclerc overtuigt in derde training Monaco, Verstappen naar de stewards

Charles Leclerc heeft overtuigend de snelste tijd gereden in de derde vrije training voor de Grand Prix van Monaco. De Ferrari-rijder was twee tienden van een seconde sneller dan Max Verstappen,

De Nederlander is nog steeds niet tevreden met zijn bolide. Hij verloor met name in de tweede en derde sector veel tijd. Verstappen had op vrijdag al veel last van een stuiterende Red Bull, en het lek lijkt nog niet helemaal boven.

Er loopt ook nog een onderzoek van de wedstrijdleiding naar Verstappen, die te langzaam zou hebben gereden na een snelle ronde. Mogelijk riskeert hij daarmee een gridstraf.

Na ruim tien minuten werd de sessie stilgelegd toen Valtteri Bottas de vangrail raakte. Zijn ophanging brak af en de bolide blokkeerde de baan.

Leclerc maakt indruk

Later in de sessie waren Leclerc en Verstappen lang bezig met het rijden van snelle rondes op de zachte band. Leclerc was de Nederlander constant met ongeveer drie tienden de baas.

Bij de echte kwalificatiesimulaties later in de sessie was het verschil lange tijd nog groter, maar een snelle ronde van Verstappen aan het einde geeft de Nederlander nog enige hoop.

De strijd om poleposition begint om 16.00 uur. De kwalificatie in Monaco is belangrijker dan elders, want inhalen is op het krappe stratencircuit lastiger dan elders.