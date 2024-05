Leclerc overtuigt in derde training Monaco, Verstappen krijgt waarschuwing

Later in de sessie waren Leclerc en Verstappen lang bezig met het rijden van snelle rondes op de zachte band. Leclerc was de Nederlander constant met ongeveer drie tienden de baas.

Bij de echte kwalificatiesimulaties later in de sessie was het verschil lange tijd nog groter, maar een snelle ronde van Verstappen aan het einde geeft de Nederlander nog enige hoop.

De strijd om poleposition begint om 16.00 uur. De kwalificatie in Monaco is belangrijker dan elders, want inhalen is op het krappe stratencircuit lastiger dan elders.